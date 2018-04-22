Почти 100 лет назад доктор Отто Варбург обнаружил, что в основе развития 95% раковых заболеваний лежит кислотная среда. Повышенная кислотность организма вызывает остеопороз, диабет, сердечные заболевания, и почти все другие хронические заболевания, которыми мы страдаем сегодня, пишет со ссылкой на .

Суть проблемы.

Когда в наших телах скапливается слишком много кислоты, мы чувствуем усталость, появляются проблемы с пищеварением, мы прибавляем в весе и т.д. Этого можно избежать, если пить чистую воду и есть свежие овощи с допустимым кислотно-щелочным балансом.

Лучшим средством от кислотности и вызванных ею болезней является щелочная вода.

Что такое щелочная вода?

Это вода с низким уровнем кислотности(рН). Величина pH измеряется в пределах от нуля до четырнадцати, где 7 — нейтральный показатель. У кислоты он менее 7. У щелочной воды более 7. Такая вода приводит уровень общего рН организма в норму.

Важность щелочностиЩелочная вода улучшает работу желудка, устраняет изжогу и выводит слизь из кишечника. Она быстро выводит продукты метаболизма из тела и они не застаиваются, что очень актуально для спортсменов. Также в ее составе есть магнезия, которая незаменима для правильной работы мозга.

Как ее приготовить?

Вот рецепт щелочной воды с эффектом детоксикации. Нам понадобится:

1 лимон;

1/2 огурца;

1/4 корня имбиря;

1/2 стакана мяты.

А вот как ее приготовить и использовать:

Снимите кожуру с имбиря, прежде чем его нарезать;

Нарежьте все ингредиенты и залейте водой;

Не выбрасывайте ингредиенты после первого использования, иначе вы не получите максимум полезных веществ. Одни и те же ингредиенты можно повторно использовать до трех дней. Просто доливайте воды.

Пейте утром натощак.

Как это работает?

Лимон нормализует уровень pH. Он по своей сути является щелочным продуктом, хотя имеет кислый вкус. Лимон это мощный дезинфицирующий и антибактериальный продукт. Он помогает со многими проблемами: от неприятного запаха до холеры.

А еще лимон обладает 22 противораковыми свойствами.

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