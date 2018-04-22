|Щелочная вода действительно спасает от рака. Вот что надо делать
|22.04.2018 17:33
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Почти 100 лет назад доктор Отто Варбург обнаружил, что в основе развития 95% раковых заболеваний лежит кислотная среда. Повышенная кислотность организма вызывает остеопороз, диабет, сердечные заболевания, и почти все другие хронические заболевания, которыми мы страдаем сегодня, пишет со ссылкой на .
Суть проблемы.
Когда в наших телах скапливается слишком много кислоты, мы чувствуем усталость, появляются проблемы с пищеварением, мы прибавляем в весе и т.д. Этого можно избежать, если пить чистую воду и есть свежие овощи с допустимым кислотно-щелочным балансом.
Лучшим средством от кислотности и вызванных ею болезней является щелочная вода.
Что такое щелочная вода?
Это вода с низким уровнем кислотности(рН). Величина pH измеряется в пределах от нуля до четырнадцати, где 7 — нейтральный показатель. У кислоты он менее 7. У щелочной воды более 7. Такая вода приводит уровень общего рН организма в норму.
Важность щелочностиЩелочная вода улучшает работу желудка, устраняет изжогу и выводит слизь из кишечника. Она быстро выводит продукты метаболизма из тела и они не застаиваются, что очень актуально для спортсменов. Также в ее составе есть магнезия, которая незаменима для правильной работы мозга.
Как ее приготовить?
Вот рецепт щелочной воды с эффектом детоксикации. Нам понадобится:
А вот как ее приготовить и использовать:
Как это работает?
Лимон нормализует уровень pH. Он по своей сути является щелочным продуктом, хотя имеет кислый вкус. Лимон это мощный дезинфицирующий и антибактериальный продукт. Он помогает со многими проблемами: от неприятного запаха до холеры.
А еще лимон обладает 22 противораковыми свойствами.