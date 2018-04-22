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Щелочная вода действительно спасает от рака. Вот что надо делать
22.04.2018 17:33
Щелочная вода действительно спасает от рака. Вот что надо делать По теме:

Почти 100 лет назад доктор Отто Варбург обнаружил, что в основе развития 95% раковых заболеваний лежит кислотная среда. Повышенная кислотность организма вызывает остеопороз, диабет, сердечные заболевания, и почти все другие хронические заболевания, которыми мы страдаем сегодня, пишет  со ссылкой на .

Суть проблемы.

Когда в наших телах скапливается слишком много кислоты, мы чувствуем усталость, появляются проблемы с пищеварением, мы прибавляем в весе и т.д. Этого можно избежать, если пить чистую воду и есть свежие овощи с допустимым кислотно-щелочным балансом.

Лучшим средством от кислотности и вызванных ею болезней является щелочная вода.

 

Что такое щелочная вода?

Это вода с низким уровнем кислотности(рН). Величина pH измеряется в пределах от нуля до четырнадцати, где 7 — нейтральный показатель. У кислоты он менее 7. У щелочной воды более 7. Такая вода приводит уровень общего рН организма в норму.

Важность щелочностиЩелочная вода улучшает работу желудка, устраняет изжогу и выводит слизь из кишечника. Она быстро выводит продукты метаболизма из тела и они не застаиваются, что очень актуально для спортсменов. Также в ее составе есть магнезия, которая незаменима для правильной работы мозга.

Как ее приготовить?

Вот рецепт щелочной воды с эффектом детоксикации. Нам понадобится:

  • 1 лимон;
  • 1/2 огурца;
  • 1/4 корня имбиря;
  • 1/2 стакана мяты.

А вот как ее приготовить и использовать:

  • Снимите кожуру с имбиря, прежде чем его нарезать;
  • Нарежьте все ингредиенты и залейте водой;
  • Не выбрасывайте ингредиенты после первого использования, иначе вы не получите максимум полезных веществ. Одни и те же ингредиенты можно повторно использовать до трех дней. Просто доливайте воды.
  • Пейте утром натощак.

Как это работает?

Лимон нормализует уровень pH. Он по своей сути является щелочным продуктом, хотя имеет кислый вкус. Лимон это мощный дезинфицирующий и антибактериальный продукт. Он помогает со многими проблемами: от неприятного запаха до холеры.

А еще лимон обладает 22 противораковыми свойствами.







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