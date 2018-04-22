|Сотник: Мусор в Подмосковье продолжают завозить. В пути мусоровозы охраняют. У ворот полигонов стоит ОМОН
|22.04.2018 17:37
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21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2. В городе начались акции протеста против свалки.31 марта задержали одного из организаторов митингов Артема Любимова. Активист объявил голодовку.1 апреля Истринский городской суд Московской области арестовал Любимова на 15 суток. В этот же день в Волоколамске во время акции протеста задержали активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких нарушений нет.14 апреля жители девяти подмосковных городов провели акции протеста против мусорных полигонов, в которых приняли участие до нескольких тысяч человек.
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