Журналист Александр Сотник заявил, что мусорный полигон "Ядрово" под Волоколамском охраняют омоновцы из других регионов, которые оттесняют местных жителей. По данным Сотника, мусоровозы в Подмосковье сопровождают сотрудники дорожно-патрульной службы Фото: Дмитрий Гудков / Facebook "В пути мусоровозы охраняются патрульными машинами ДПС (дорожно-патрульная служба. – ). У ворот полигонов стоит ОМОН (отряд милиции особого назначения. – ) из других регионов. "Мусора" оттесняют местных жителей, протестующих против разрастания свалки. На каком основании госслужащие защищают частный бизнес – не понятно", – написал он. https://www.facebook.com/sasha.sotnik/posts/1606698802776312 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2. В городе начались акции протеста против свалки.31 марта задержали одного из организаторов митингов Артема Любимова. Активист объявил голодовку.1 апреля Истринский городской суд Московской области арестовал Любимова на 15 суток. В этот же день в Волоколамске во время акции протеста задержали активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких нарушений нет.14 апреля жители девяти подмосковных городов провели акции протеста против мусорных полигонов, в которых приняли участие до нескольких тысяч человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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