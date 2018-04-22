Украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, задержали боевика. Об этом сообщает со ссылкой на Военное телевидение Украины.

Так, задержанным оказался ранее судимый Вяльшин Руслан Ахметович 1981 года рождения.

"Наемник взялся за оружие в 2015 году из-за отсутствия работы. К январю 2016 года проходил службу на должности механика-водителя МТЛБ огнеметного взвода 9 ошмсп МП, а с февраля 2017 года – в 11 омсп на должности водителя БТР", - говорится в сообщении.

Теперь боевика ждет суд.

Напомним, прежний боевик, который дежурил на одном из блокпостов за еду, алкоголь и сигареты, охотно сдался полиции Донецкой области.

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