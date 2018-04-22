Российский публицист Юлия Латынина считает, что для ФСБ "как серпом по яйцам" отсутствие ключей шифрования в Telegram у самого владельца мессенджера Павла Дурова. Доступ к Telegram в РФ начали блокировать 16 апреля Фото: ЕРА "Переписываются в Telegram чиновники, а эфэсбэшники привыкли читать, что чиновники пишут, а тут вдруг оказалось, что это невозможно. Ну это просто, значит, посыпалось все представление ФСБ о своем могуществе, просто накрылось медным тазом", – сказала она.Журналистка провела параллели с историей о том, что первое, что сделал Иосиф Сталин, придя к власти в Советском Союзе, – установил у себя в кабинете аппаратуру для подслушивания соратников-революционеров Григория Зиновьева и Льва Троцкого."Вот для них (для спецслужб. – ) всегда было, что разговоры зиновьевых и троцких они слушают. И вот впервые с того момента, как в кабинете у Сталина стоял коммутатор, какой-то Павел Дуров (владелец Telegram. – ) сделал так, что слушать разговоры собственных зиновьевых и троцких нельзя", – отметила Латынина.По ее мнению, история с мессенджером Дурова для ФСБ – дело принципа."Эфэсбэшники все время просили: "Слушай, ну ты же свой, ты же наш, ты же русский. Ты же понимаешь, как в России тут все устроено вот с того времени, как Сталин все прослушивал... Сделай ключи от шифрования". В чем принципиальная вещь Telegram? Не только в том, что он ключи шифрования не отдает, но в том, что в секретных чатах он сам не имеет этих ключей. Это вот, что чекистам как серпом по яйцам. Я даже не уверена, что они в это верят, хотя там речь идет о математике", – сказала Латынина.16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".22 апреля Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов компании Google, которые использовались мессенджером. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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