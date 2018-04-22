Председатель Европейского совета Дональд Туск на свой 61-й день рождения решил начать пользоваться социальной сетью Instagram. Зарегистрироваться в ней голове Евросовета и бывшему премьер-министру Польши помогали внуки, рассказал Туск на своей странице в Twitter, передает

"Мои друзья убедили меня начать пользоваться Instagram в 61-й день рождения. Поэтому я начал с небольшой помощью моих внуков", - говорится в сообщении Туска.

По состоянию на 18 часов на страницу главы Европейского совета в Instagram подписалось более 4,5 тыс. человек, а три его фото собрали более тысячи "симпатий" каждая. Туск также обнародовал совместное с внуками фото, под которым отметил, что это именно они "устанавливают Instagram для меня в качестве подарка на шестьдесят первый день рождения".

Дональд Туск является председателем Европейского совета с 2014 года. До этого занимал должность премьер-министра Польши (с 2007 года).

Как сообщал в прошлом месяце он занял первое место в рейтинге доверия к политикам в Польше, опередив при этом действующего президента и премьер-министра Польши Анджея Дуду и Матеуша Моравецкого.

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