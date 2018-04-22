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Аброськин: В Украине действуют два направления воровского движения - "апельсины" и обычные "воры в законе"
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22.04.2018 18:00
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Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин
заявил, что в Украине есть особая категория преступников, за деньги
представляющих интересы олигархов в криминальном мире. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Преступные
авторитеты Умка и Неделя, которые, по мнению Аброськина, действуют
вопреки воровским понятиям Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook "На
территории Украины действуют два направления воровского движения.
Первое, это так называемые "апельсины", Умка и Неделя, которые
"избраны" за деньги для защиты интересов олигархов в преступном
мире. Кстати, это происходит вопреки воровским "законам" и
обычаям – эти два вора пытаются влиять на соответствующие
органы местной власти, предпринимают попытки влиять на назначение
на руководящие должности в органах государственной власти, ставить
"своих" в правоохранительные органы", – рассказал он.По словам
Аброськина, "апельсины" надеются заниматься "распилом" бюджетных
средств."Второе направление – это обычные "воры в законе",
которые, как и 50 лет назад, получают деньги от совершения
общеуголовных преступлений, разбоев, краж и удерживают воровской
общак", – заявил он.
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1866351426990856
6 апреля в Днепре во время подготовки к убийству полицейские
задержали киллера, которого разыскивают в странах Евросоюза.
Аброськин сообщил, что киллер был задержан близко от
развлекательного заведения, в котором праздновал день рождения "вор
в законе" по кличке Умка.
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