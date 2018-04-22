Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в Украине есть особая категория преступников, за деньги представляющих интересы олигархов в криминальном мире. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Преступные авторитеты Умка и Неделя, которые, по мнению Аброськина, действуют вопреки воровским понятиям Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook "На территории Украины действуют два направления воровского движения. Первое, это так называемые "апельсины", Умка и Неделя, которые "избраны" за деньги для защиты интересов олигархов в преступном мире. Кстати, это происходит вопреки воровским "законам" и обычаям – эти два вора пытаются влиять на соответствующие органы местной власти, предпринимают попытки влиять на назначение на руководящие должности в органах государственной власти, ставить "своих" в правоохранительные органы", – рассказал он.По словам Аброськина, "апельсины" надеются заниматься "распилом" бюджетных средств."Второе направление – это обычные "воры в законе", которые, как и 50 лет назад, получают деньги от совершения общеуголовных преступлений, разбоев, краж и удерживают воровской общак", – заявил он. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1866351426990856 6 апреля в Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, которого разыскивают в странах Евросоюза. Аброськин сообщил, что киллер был задержан близко от развлекательного заведения, в котором праздновал день рождения "вор в законе" по кличке Умка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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