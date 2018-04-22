В Торонто началась встреча министров иностранных дел "Большой семерки", посвященная Украине. Об этом сообщает на своей странице в Twitter посольство Украины в Канаде, передает

"Началась встреча министров иностранных дел G7 вместе с Павлом Климкиным, посвященная Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают в посольстве, перед началом заседания "Большой семерки", украинский министр провел продуктивную беседу со своим немецким коллегой Хайко Маасем.

Как сообщал сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в специальном заседании в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", который пройдет в канадском городе Торонто. На встрече он планирует поделиться с коллегами информацией о судьбе украинцев, которых незаконно удерживает РФ, в том числе о деле Владимира Балуха.

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