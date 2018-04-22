После того, как в Украине начал работать интернет 4G, компания "" обнародовала измененные тарифы как для контрактных, так и для и корпоративных абонентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает со ссылкой на .

Оператор представил 6 тарифных планов на выбор

Контрактные абоненты могут подключить один из 6 тарифных планов: 4G, 4G Extra, 4G Ultra, 4G Premium, а также 4G Business и 4G Business VIP, которые содержат расширенный пакет сервисов.

Для корпоративных абонентов доступны тарифные планы: 4G 125, 4G 175, 4G 275, 4G Premium, а также 4G Business и 4G Business VIP.При этом 4G Business и 4G Business VIP едины для контрактных и корпоративных абонентов и содержат услуги, расширяющие возможности пользователей. К примеру, приложения лицензионной Officе 365 можно установить на 5 устройств одновременно.

В тарифных планах предусмотрены от 100 до 4000 минут для звонков на номера других операторов в Украине, от 100 до 4000 SMS-сообщений, нетарифицируемые минуты для звонков за границу, безлим для звонков в сети и безлимитный интернет.

Новые тарифы доступны для подключения от 95 грн в месяц для контрактных абонентов и от 125 грн – для корпоративных. Кроме того, в тарифных планах предусмотрена возможность пользоваться всеми услугами сразу, оплачивая их частями или даже в следующем месяце.

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