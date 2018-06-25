Действующий сейчас физический формат аукционов по продаже прав аренды на землю связан с рядом рисков для государства и неудобствами для участников, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мартынюк: С переходом в онлайн формат все эти сложности снимутся Скриншот: podrobnosti.ua По словам Мартынюка, действующий сейчас физический формат аукционов по продаже прав аренды связан с рядом рисков для государства и неудобствами для участников: в регионах торги часто срываются, в процедуре заложены бюрократические требования, а для участия в торгах нужно физически присутствовать на месте проведения аукциона."Понятно, что это не прибавляет ни эффективности, ни прозрачности процессу. Но с переходом в онлайн формат все эти сложности снимутся", – цитирует Мартынюка агентство "Українські новини".Он отметил, что из 2 млн га государственных земель, которые официально свободны, на самом деле большая часть обрабатывается."Достаточно взглянуть на Google maps – вы не увидите пробелов. На устранение этой проблемы также направлен новый, максимально прозрачный формат передачи земель в аренду", – сказал Мартынюк. Нефьодов добавил, что инфраструктура ProZorro.Продажи уже технологически готова обеспечить проведение земельных торгов, а онлайн формат торгов позволит привлечь максимум участников и получить высокие цены.Агентство отмечает, что по данным Минагропрода, некоторые земельные участки в Украине благодаря аукционам были проданы за рекордные суммы: в 2017 году по ставке ставка в 181 % за участок в Полтавской области и 231% – в Тернопольской, а в этом году за участок в Винницкой области арендатор предложил ставку в 880%."И это уже сейчас, без ProZorro. Наша задача – перевести 100% земельных аукционов в онлайн", – заявил Мартынюк.Кабинет Министров на заседании 20 июня разрешил Госгеокадастру проводить аукционы на внешних площадках. По данным Минагропрода, опубликованным на сайте ведомства, в 2017 году на земельных торгах продали 1,837 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га, местные бюджеты получили в итоге 118,7 млн грн. За январь-июнь 2018 года поступления в местные бюджеты от продажи прав аренды на землю составили 77,3 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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