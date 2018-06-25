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Наша задача – перевести 100% земельных аукционов в онлайн – Максим Мартынюк
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25.06.2018 15:14
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Действующий сейчас физический формат аукционов по продаже прав
аренды на землю связан с рядом рисков для государства и
неудобствами для участников, заявил первый заместитель министра
аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Мартынюк: С переходом в
онлайн формат все эти сложности снимутся Скриншот: podrobnosti.ua
По словам Мартынюка, действующий сейчас физический формат
аукционов по продаже прав аренды связан с рядом рисков
для государства и неудобствами для участников: в регионах
торги часто срываются, в процедуре заложены бюрократические
требования, а для участия в торгах нужно физически присутствовать
на месте проведения аукциона."Понятно, что это не прибавляет ни
эффективности, ни прозрачности процессу. Но с переходом в
онлайн формат все эти сложности снимутся", – цитирует
Мартынюка агентство "Українські новини".Он отметил, что из 2 млн га
государственных земель, которые официально свободны, на самом деле
большая часть обрабатывается."Достаточно взглянуть
на Google maps – вы не увидите пробелов. На
устранение этой проблемы также направлен новый, максимально
прозрачный формат передачи земель в аренду", – сказал
Мартынюк. Нефьодов добавил, что
инфраструктура ProZorro.Продажи уже технологически готова
обеспечить проведение земельных торгов, а онлайн
формат торгов позволит привлечь максимум участников и получить
высокие цены.Агентство отмечает, что по данным Минагропрода,
некоторые земельные участки в Украине благодаря аукционам были
проданы за рекордные суммы: в 2017 году по ставке ставка в 181 % за
участок в Полтавской области и 231% – в Тернопольской, а в
этом году за участок в Винницкой области арендатор предложил ставку
в 880%."И это уже сейчас, без ProZorro. Наша
задача – перевести 100% земельных аукционов в
онлайн", – заявил Мартынюк.Кабинет Министров на заседании
20 июня разрешил Госгеокадастру проводить аукционы на
внешних площадках. По данным Минагропрода, опубликованным
на сайте ведомства, в 2017 году на земельных торгах продали 1,837
тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га,
местные бюджеты получили в итоге 118,7 млн грн. За январь-июнь 2018
года поступления в местные бюджеты от продажи прав аренды на землю
составили 77,3 млн грн.
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