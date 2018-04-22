Американский актер Морган Фриман попал в скандал после того, как появилась информация о его возможной сексуальной связи со сводной внучкой, которую убили три года назад. Об этом сообщает Cosmopolitan .

Бойфренд падчерицы актера Ламар Дэвенпорт напал на внучку Фримана Идену Хайнс и нанес ей, по меньшей мере, 25 ударов ножом. Он кричал, что изгоняет дьявола, в момент нападения. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время дело об убийстве не закрыто, а на одном из последних заседания адвокат Дэвенпорта заявил, что Хайнс однажды призналась подопечному защитника, что вступала в сексуальные отношения со своим дедушкой. Однако пока неясно, как данная информация может относиться к убийству.

Известно, что слухи о возможных романтических отношениях между актером и его сводной внучкой ходили давно, однако Фриман и Хайнс опровергали подобные предположения.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 12 апреля, полиция Лос-Анджелеса расследует дело о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси к неназванному мужчине.

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