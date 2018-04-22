|Эрдоган назвал США угрозой Турции
|22.04.2018 18:20
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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал действия США угрозой своей стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.
Турецкий руководитель отметил, что США направили пять тысяч грузовиков с боеприпасами на север Сирии, где Анкара ведет военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских Отрядов народной самообороны и представителей курдской партии «Демократический союз», которых считает террористами.
«Мы не можем купить у США оружие за деньги, однако Штаты и силы коалиции бесплатно поставляют это оружие и боеприпасы террористическим группировкам. Так от кого исходит угроза? В первую очередь, от наших стратегических партнеров», — подчеркнул Эрдоган.
Также он прокомментировал просьбу американской стороны освободить евангелического пастора Брансона, задержанного по делу о попытке госпереворота летом 2016 года. Президент Турции напомнил, что США отказываются выдать главного подозреваемого по этому делу — оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Эрдоган посоветовал Вашингтону «смотреть на шаги, которые он предпринимает, и соблюдать договор об экстрадиции».