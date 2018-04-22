В сети вызвало бурную реакцию видео, растиражированное российскими телеканалами, на котором 11-летний Хасан из Сирии рассказывает о, якобы, постановочной химатаке в Думе, за участие в которой ему "дали финики и печенье", пишет со ссылкой на .

"Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице: Идите в больницу! Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровати рядом с другими людьми", - рассказал мальчик российским журналистам.















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