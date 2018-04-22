В Никарагуа журналисту Анхелю Эдуардо Гахоне выстрелили в голову
после вопроса о причинах "вандализма и преступных действий". В
Никарагуа протестуют против реформы соцобеспечения Фото: ЕРА В
столице государства Манагуа произошли столкновения протестующих с
правоохранителями, которые использовали слезоточивый газ и
резиновые пули.Государственное издание El 19 Digital пишет,
что между убитых оказался журналист Анхель Эдуардо Гахона, который
задал группе мужчин вопрос о "вандализме и преступных действиях".
Вместо ответа ему выстрелили в голову.Протесты в Никарагуа проходят
с 18 апреля в ряде городов, жители которых не согласны с реформой
социального обеспечения, предусматривающей рост отчислений
работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.На фоне
протестов активизировались вандалы и мародеры.
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