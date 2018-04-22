В Никарагуа журналисту Анхелю Эдуардо Гахоне выстрелили в голову после вопроса о причинах "вандализма и преступных действий". В Никарагуа протестуют против реформы соцобеспечения Фото: ЕРА В столице государства Манагуа произошли столкновения протестующих с правоохранителями, которые использовали слезоточивый газ и резиновые пули.Государственное издание El 19 Digital пишет, что между убитых оказался журналист Анхель Эдуардо Гахона, который задал группе мужчин вопрос о "вандализме и преступных действиях". Вместо ответа ему выстрелили в голову.Протесты в Никарагуа проходят с 18 апреля в ряде городов, жители которых не согласны с реформой социального обеспечения, предусматривающей рост отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.На фоне протестов активизировались вандалы и мародеры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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