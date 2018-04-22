В оккупированный Донецк на воздушных шарах отправили груз с ленточками цветов национального флага Украины и листовками, призывающими боевиков отказаться от войны и вернуться домой.

Об этом сообщается на странице "Бешеный ", передает .

Коробку с ленточками и листовками подвесили на воздушные шары и запустили в воздух по направлению к стадиону "Донбасс-Арена".

"Донецк! Встречай подарки!:) Направление: Маяк – Бакины – парк Щербакова – Донбасс-Арена", – пишет автор поста.

Донецк! Встречай подарки!:) Направление: Маяк-Бакины-парк Щербакова-Донбасс-Арена — Скажений (@magnat01755790)

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