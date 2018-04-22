В Дубае загорелся небоскреб Башня Алмас, который является самым высоким зданием кластера у озера Джумейра, расположенного на искусственном острове. Об этом сообщает Дождь .

Указано, что от крыши здания поднимается дым, около небоскреба находится полиция и карета скорой помощи. Как минимум 100 человек уже были эвакуированы из небоскреба.

Представители пресс-службы администрации города заявили об отсутствии пострадавших.

Известно, что Башни озера Джумейра являются районом Дубая, где находятся 79 разных небоскребов, которые стоят на берегах четырех искусственных озер. В Башне Алмас расположены компании, занимающиеся продажей, а также обработкой драгоценных камней. Всего в здании 68 этажей, до 2009 года небоскреб был самым высоким в Дубае.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 18 апреля, во время пожара в Одессе пострадали трое детей, еще один ребенок погиб .

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