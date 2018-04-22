По информации президента Украины Петра Порошенко, Синод вселенского патриархата накануне принял к рассмотрению его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине. Просьба об автокефалии была направлена Варфоломею Фото: ЕРА "Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял священный и Священный Синод Вселенского Патриархата", – написал он.По информации президента, накануне Синод принял к рассмотрению обращение Порошенко, решение Верховной Рады в поддержку этого обращения и обращения иерархов православных церквей в Украине.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос (указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому патриарху.21 апреля Украинская православная церковь Московского патриархата назвала обращение Порошенко к Варфоломею о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии превышением власти и вмешательством в церковные дела.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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