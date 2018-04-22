Во Львове завершился последний матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором ровенский «Верес» принимал киевское «Динамо» и уступил.

Киевское «Динамо» обыграло «Верес» в заключительном матче тура Премьер-лиги , информирует svodka.net.

Киевское «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге добыло красивую победу над ривненским «Вересом».

Встреча во Львове завершилась со счетом 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне уже в начале матча оформили свое преимущество. На 14-й минуте сче открыл Денис Гармаш.

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Первый тайм прошел полностью под диктовку гостей. Киевляне создали не один момент и уже могли разгромно побеждать, однако реализовали лишь один момент. Подопечные Юрия Свиркова выглядели очень инертно и явно уступали более именитому сопернику в скорости и технике.

Второй тайм начался феерично. В начале второго тайма команды отметились тремя голами в течение 10 минут, а спустя еще четыре минуты Беседин оформил дубль, сделав счет 3:1.

(На 47-й Артем Беседин удвоил преимущество киевлян, на 52-й, Жулио Сезар сократил отставание своей команды, а на 54-й — Беседин оформил дубль.)

Артем Беседин забил два гола в ворота «Вереса».

В дальнейшем киевляне спокойно удержали свой перевес.

А в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, Дерлис Гонсалес довел счет до крупного — 1:4. Таким образом, «Динамо» набрало 63 очка и продолжает борьбу с «Шахтером» за золото Премьер-лиги.

У «Вереса» осталось 33 очка и 6-е место в турнирной таблице УПЛ.

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