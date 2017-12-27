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Инцидент в Берлине: автомобиль, который был гружен жидкостью для розжига, протаранил штаб-квартиру СДПГ
27.12.2017 16:30

Этой ночью в Берлине произошел следующий инцидент: автомобиль протаранил штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии. 

В результате этого инцидента есть  пострадавший - 58-летний водитель транспортного средства. Его госпитализировали. 

Однако, правоохранительными органами в салоне автомобиля были обнаружены канистры с бензином, а еще жидкость для розжига. Это сообщение представлено в твиттере местной полиции. 
В настоящий момент продолжается расследование инцидента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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