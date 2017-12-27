|Инцидент в Берлине: автомобиль, который был гружен жидкостью для розжига, протаранил штаб-квартиру СДПГ
|27.12.2017 16:30
|
Этой ночью в Берлине произошел следующий инцидент: автомобиль протаранил штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии.В результате этого инцидента есть пострадавший - 58-летний водитель транспортного средства. Его госпитализировали.
Однако, правоохранительными органами в салоне автомобиля были обнаружены канистры с бензином, а еще жидкость для розжига. Это сообщение представлено в твиттере местной полиции.
В настоящий момент продолжается расследование инцидента.
Поделитесь статьей с друзьями