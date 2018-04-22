Американская дипломатия всячески помогает установить мир в Украине, в частности через представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и теперь ждет ответа Кремля, рассказала посол США в Украине Мари Йованович, передает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, вызванные силами, которыми руководит Россия последние четыре года, мы дальше хотим помочь найти решение. Я знаю, что вы в курсе, что посол Курт Волкер руководит нашими усилиями пытаться работать не только с русскими, но и с Украиной и с единомышленниками, прежде только, с партнерами "нормандской четверки" - Францией и Германией. Но есть и много других стран, которые также хотят помочь. Поэтому он, бесспорно, имеет план, он работал с русскими над этим, и мы ожидаем русский ответ. И мы еще не получили этого ответа. Итак, я думаю, что следующий шаг за Россией", - убеждена посол.

Как сообщал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что планирует следующую поездку в Украину в середине мая.

Ранее Волкер призвал боевиков прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ.

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