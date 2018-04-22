Президент России Владимир Путин очень похож на приближенного к императорской семье крестьянина Григория Распутина, однако последнему не нужно было самоутверждаться с помощью войн, считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эйдман: Распутин и Путин - главные коррупционеры своего времени Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Путин – достойный преемник Распутина. Он такой же шарлатан, выскочка и вор на вершине власти, как и его бородатый предтеча. Распутин и Путин – главные коррупционеры своего времени. Распутин задавал тон в коррупционной вакханалии последних лет империи Романовых. Путин делает тоже самое в современной России. Оба они – беспредельщики", – написал он.Политолог отметил, что крестьянин Распутин хамил министрам и действительно назначал премьеров, а Путин по-хамски вмешивается в мировую политику и пытается влиять на результаты выборов в других странах."И тому и другому до поры до времени все сходило с рук. Их фанаты не верили очевидным фактам, компрометирующим кумиров. Распутин умудрялся устраивать сексуальные оргии в ресторанах, оставаясь святым в глазах последователей. Коррупционера и убийцу Путину поклонники воспринимают, как за борца за мир и справедливость", – продолжил он.По мнению Эймана, Путин и Распутин являются реакционерами и изоляционистами, сторонниками сохранения патриархальных, авторитарных традиций."Правда, есть между ними фундаментальное различие. Распутин был против участия России в мировой войне, а Путин – главный ее поджигатель. Такое миролюбие Распутина вероятно связано с тем, что он, обладая недюжинной сексуальной силой, не страдал известным мужским комплексом (в отличие, по видимому, от Путина). Ему не нужно было самоутверждаться с помощью войн и насилия", – подытожил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1836110949785209&id=100001589654713 19 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о возможной причастности Великобритании к убийству Григория Распутина и российского императора Павла I. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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