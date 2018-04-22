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Эйдман: Путин - достойный преемник Распутина. Он такой же шарлатан, выскочка и жулик на вершине власти
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22.04.2018 18:55
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Президент России Владимир Путин очень похож на приближенного к
императорской семье крестьянина Григория Распутина, однако
последнему не нужно было самоутверждаться с помощью войн, считает
российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Эйдман: Распутин и Путин -
главные коррупционеры своего времени Фото: Игорь Эйдман / Facebook
"Путин – достойный преемник Распутина. Он такой же шарлатан,
выскочка и вор на вершине власти, как и его бородатый предтеча.
Распутин и Путин – главные коррупционеры своего времени. Распутин
задавал тон в коррупционной вакханалии последних лет империи
Романовых. Путин делает тоже самое в современной России. Оба они –
беспредельщики", – написал он.Политолог отметил, что крестьянин
Распутин хамил министрам и действительно назначал премьеров, а
Путин по-хамски вмешивается в мировую политику и пытается влиять на
результаты выборов в других странах."И тому и другому до поры до
времени все сходило с рук. Их фанаты не верили очевидным фактам,
компрометирующим кумиров. Распутин умудрялся устраивать сексуальные
оргии в ресторанах, оставаясь святым в глазах последователей.
Коррупционера и убийцу Путину поклонники воспринимают, как за борца
за мир и справедливость", – продолжил он.По мнению Эймана, Путин и
Распутин являются реакционерами и изоляционистами, сторонниками
сохранения патриархальных, авторитарных традиций."Правда, есть
между ними фундаментальное различие. Распутин был против участия
России в мировой войне, а Путин – главный ее поджигатель. Такое
миролюбие Распутина вероятно связано с тем, что он, обладая
недюжинной сексуальной силой, не страдал известным мужским
комплексом (в отличие, по видимому, от Путина). Ему не нужно было
самоутверждаться с помощью войн и насилия", – подытожил он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1836110949785209&id=100001589654713
19 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о возможной
причастности Великобритании к убийству Григория
Распутина и российского императора Павла I.
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