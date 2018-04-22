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Украинцы смогут увидеть пик весеннего звездопада
22.04.2018 19:02
Пик метеорного потока Лириды — первого весеннего звездопада в этом году украинцы смогут наблюдать в ночь на 23 апреля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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