Украинцы смогут увидеть пик весеннего звездопада - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
ТВИТТЕР
Новости СМИ2
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Украинцы смогут увидеть пик весеннего звездопада
22.04.2018 19:02
Пик метеорного потока Лириды — первого весеннего звездопада в этом году украинцы смогут наблюдать в ночь на 23 апреля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
новости технологий
экономика
общество/экономика
украинцы
году
смогут
наблюдать
апреля
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Обновить
Отправить
Отменить
RSS
2008-2018 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
3D Human Drone
3D Human Drone
3D Human Drone