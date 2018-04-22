Власти Армении незамедлительно должны освободить задержанных во время акций протеста в Ереване. Об этом говорится в сообщении официального представителя главы дипломатии ЕС Майи Косьянчич, что размещено на сайте Европейского Союза, передает

"... задержанные во время реализации своего права на собрание ... должны быть немедленно освобождены", - подчеркнула Косьянчич.

В ЕС также напомнили, что право на свободу мирных собраний является общим и фундаментальным правом граждан.

"Европейский союз ожидает, что власти Армении должны почитать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами ...", - говорится в сообщении Косьянчич.

Также в Евросоюзе ожидают от сторон сдержанности и ответственности, а также диалога, который будет направлен на урегулирование ситуации.

Как сообщал полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты происходят и в других крупных городах Армении.

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