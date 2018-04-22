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Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии украинской православной церкви – Порошенко
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22.04.2018 19:03
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По информации президента Украины Петра Порошенко, Синод вселенского
патриархата накануне принял к рассмотрению его обращение к
вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить
автокефалию православной церкви в Украине. Просьба об автокефалии
была направлена Варфоломею Фото: ЕРА "Вселенский патриархат
начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии
Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял
священный и Священный Синод Вселенского Патриархата", –
написал он.По информации президента, накануне Синод принял к
рассмотрению обращение Порошенко, решение Верховной Рады в
поддержку этого обращения и обращения иерархов православных церквей
в Украине.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством
парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день
Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной поместной церкви". По словам главы
государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со
вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился
более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал
обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине
единой поместной церкви. В документе говорится, что томос
(указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но
и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко
пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому
патриарху.21 апреля Украинская православная церковь
Московского патриархата назвала обращение Порошенко к Варфоломею о
предоставлении православной церкви в Украине автокефалии
превышением власти и вмешательством в церковные дела.В Украине
действует Украинская православная церковь Киевского и Московского
патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд
церквей других конфессий.
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