В субботу Москву и область накрыл ветер. В городе рухнуло сотни деревьев, есть погибшие и раненые, передает со ссылкой на .

Сообщается о гибели 13-летней девочки, на которую упал мусорный бак, а также 35-летнего мужчины — его придавил строительный вагончик, сдвинувшийся из-за порывов ветра.

Кроме того, спасатели сообщают о 12 пострадавших. Из них трое получили травмы из-за падения дерева, двое — из-за обрушения крыши в Пестовском переулке.

Из-за урагана московская мэрия временно закрыла парки, а житлей призвала соблюдать осторожнось и не отпускать детей из дому.

Из-за древопада пострадало несколько машин. На улице Бибиревской ветер снес несколько гаражей. По всему городу лежат опрокинутые рекламные конструкции. В числе прочего, журналисты засняли рухнувшую тумбу с рекламой концерта украинской певицы Таисии Повалий.

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