Граждан Украины, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.), обнаружили в субботу пограничники Житомирского отряда, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В Чернобыльской зоне задержали очередных «сталкеров», информирует svodka.net.

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«Военнослужащие отдела «Иванков» вместе с представителями Национальной полиции на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области задержали четырех украинцев, которые незаконно попали в зону отчуждения с целью экстремального туризма», — говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

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