В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает

"В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям близко Талаковки. Также гранатометы оккупанты применили по защитникам Шахты "Бутовка" и Водяного, а крупнокалиберные пулеметы - под Павлополем и Гнутово. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-центра, на Луганском направлении с 82 мм минометов и гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли защитников Троицкого.

"В результате вражеских обстрелов украинские воины не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 21 апреля, боевики совершили 47 обстрелов позиций сил АТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира