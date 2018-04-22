Украинская власть, так же, как и руководство ведущих европейских стран, не желают брать на себя риск и преждевременно поддерживать ту или иную сторону конфликтов в Армении. Об этом в комментарии корреспонденту заявил политолог Вадим Карасев.

"Во-первых, нашей власти не до Еревана, потому что у нас сейчас и так довольно сложная," турбулентная" политико-экономическая и социальная ситуация в стране. Интрига на интриге, спираль интриг и компроматов, скандалов и медийного шума. Это отвлекает от продуманной, серьезной реакции на события, происходящие в Армении", - отметил он.

"Во-вторых, Запад тоже молчит. Почему? Потому что сегодня все выглядит так, что у этого протеста нет серьезной перспективы, чтобы свергнуть власть в Ереване, и чтобы протестующие пришли к власти. Тем более, Ереван является членом ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности - ред.), это - ближайший союзник на Кавказе Российской Федерации, и вряд ли там сегодня есть возможности для западных стран влиять на "Майдан" так называемый, чтобы уменьшить шансы на "выживание" политического режима в Армении. Здесь вступают в силу резоны геополитической прагматики: если у вас нет уверенности, что победит протестующий, и вы одновременно будете выступать на их стороне, будете делать заявления и т.п., то можете потом перессориться с действующей властью, которая выйдет победителем из этого противостояния. А дипломатия, все же, заключается в том, чтобы приумножать союзников, партнеров, друзей, а не наоборот. Поэтому украинская власть с этой стороны, понимая, что пока у активистов нет шансов на взятие власти, взяла паузу", - объяснил политолог.

Кроме того, по мнению Карасева, не последнюю роль в неопределенности политики как Украины, так и других европейских стран, играет географическое положение Армении.

"Еще одна причина - Армения далека для нас: между Азербайджаном, Грузией, Турцией, Россией. Эта геополитическая ситуация, такая "зажатость" небольшой страны - не позволяет Западу выработать свою политику в отношении ереванского "Майдана" и ереванской власти", - добавил политолог.

Как сообщал полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты происходят и в других крупных городах Армении.

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