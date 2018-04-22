Противостояние в Армении угрожает безопасности страны, в том числе Нагорному Карабаху, отметил президент Армении Армен Саркисян. Саркисян: Необходимо отказаться от деструктивного поведения Фото: ЕРА "События в нашей стране достигли опасной границы, которая может привести к необратимым последствиям. К сожалению, несмотря на достигнутое ранее соглашение, были прерваны переговоры, которые могли ослабить ситуацию и снизить напряженность", – говорится в тексте.По мнению Саркисяна, "необходимо отказаться от деструктивного поведения" и продолжать искать возможности для диалога."Призываю всех наших граждан, наших соотечественников из диаспоры воздерживаться от попыток увеличить ситуацию и проявить сдержанность. Мы не можем бросить вызов безопасности Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха. – ).9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Лидер протестов Никол Пашинянзаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила протестную акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным "Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек. По данным генпрокуратуры Армении, задержаны в том числе три депутата Национального собрания.Евросоюз призвал власти страны освободить задержанных участников протеста, которые не нарушали закон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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