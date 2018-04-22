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Президент Армении заявил, что события в стране достигли "опасной грани, которая может привести к необратимым последствиям"
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22.04.2018 19:19
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Противостояние в Армении угрожает безопасности страны, в том числе
Нагорному Карабаху, отметил президент Армении Армен Саркисян.
Саркисян: Необходимо отказаться от деструктивного поведения Фото:
ЕРА "События в нашей стране достигли опасной границы, которая может
привести к необратимым последствиям. К сожалению, несмотря на
достигнутое ранее соглашение, были прерваны переговоры, которые
могли ослабить ситуацию и снизить напряженность", – говорится
в тексте.По мнению Саркисяна, "необходимо отказаться от
деструктивного поведения" и продолжать искать возможности для
диалога."Призываю всех наших граждан, наших соотечественников из
диаспоры воздерживаться от попыток увеличить ситуацию и проявить
сдержанность. Мы не можем бросить вызов безопасности Армении и
Арцаха (Нагорного Карабаха. – ).9 апреля Армения
перешла к парламентской форме правления. Саркисян стал первым
президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава
государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С
2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.16 апреля
демонстранты начали акцию гражданского
неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот
день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные
столкновения между правоохранителями и участниками протестных
акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило
46 человек, в том числе шестеро полицейских. Лидер
протестов Никол Пашинянзаявил 17 апреля о начале бархатной
революции. В этот день на специальном заседании Национального
собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали
премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения
Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его
резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали
проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с
Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После
провала переговоров оппозиция возобновила протестную
акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным
"Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек.
По данным генпрокуратуры Армении, задержаны в том числе
три депутата Национального собрания.Евросоюз призвал
власти страны освободить задержанных участников протеста, которые
не нарушали закон.
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