Гражданина Российской Федерации задержали в Одесской обл. на пункте пропуска Платоново, передает со ссылкой на .

Россиянин находился в международном розыске, сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", - говорится в сообщении.

О задержании сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в .

Правонарушителя передали представителям Национальной полиции.

Во Франции задержали криминального авторитета из Горловки Армена Саркисяна. Его арестовали сотрудники Интерпола. Саркисян был в международном розыске с 2015 года.

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