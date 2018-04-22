|В Украине задержали россиянина-коррупционера
|22.04.2018 19:24
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Гражданина Российской Федерации задержали в Одесской обл. на пункте пропуска Платоново, передает со ссылкой на .
Россиянин находился в международном розыске, сообщает пресс-служба ГНСУ.
"Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", - говорится в сообщении.
О задержании сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в .
Правонарушителя передали представителям Национальной полиции.
Во Франции задержали криминального авторитета из Горловки Армена Саркисяна. Его арестовали сотрудники Интерпола. Саркисян был в международном розыске с 2015 года.
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