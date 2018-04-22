Вселенский Патриархат заявил, что рассмотрел письмо об автокефалии для Украины, но не упоминал о начале процедуры предоставления автокефалии, о чем сегодня заявил президент Петр Порошенко.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Вселенского Патриархата.

"Священный и Священный Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание, которое состоялось в четверг, 19 апреля и в пятницу, 20 апреля. Все пункты повестки дня были рассмотрены и обсуждены, и были приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении от 22 апреля.

Вселенский Патриархат отметил, что рассматривал вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, "получив от церковных и гражданских властей, представляющих миллионы православных украинцев, ходатайство о предоставлении автокефалии".

И "решил тесно общаться и координировать свои отношения с его сестринскими православными церквями по этому вопросу".

Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Об этом заявил Порошенко на своей официальной странице в Facebook.

"Соответствующее решение принял священный и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей", - говорится в сообщении.

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