В бывшем концлагере Равенсбрюк (Женский ад) помянули души тысяч украинок, которые стали жертвами национал-социализма. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает

"В бывшем концлагере Равенсбрюк (Женский ад) помянули души тысяч украинок, которые стали жертвами национал-социализма: между 132 тыс. заключенных значительную часть составляли именно наши соотечественницы, замучены насмерть фашистами: вечная память Героиням!" - написал посол.

Справка: Равенсбрюк, известный еще как Женский Ад - концентрационный лагерь, расположенный возле одноименного села в местности Мекленбург, Северо-Восточная Германия и напротив озера Фюстенбурґ (в группе озер, окруженных болотными землями) километров с 80 к северу от Берлина.

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