Противостояние владельца Telegram Павла Дурова против российской государственной машины поставило российские власти "в положение со снятыми штанами и на коленях", считает журналист Матвей Ганапольский. Ганапольский: Российская система заскорузлая, абсурдная, не понимающая, что такое ключи от Telegram, что позволяет над ней издеваться Фото: Andro Tbiliseli / Facebook "Два человека. За одним армия, ФСБ, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, прапорщики, миллион только. И вот вся эта орда – она оказалась бесполезной, потому что новый мир. И потому что в этом мире есть условный Путин. Почему условный? Потому что за ним стоят какие-то программисты, какие-то депутаты, которые придумывают блокировки, все это мировоззрение ХХ века. И один человек, который, сидя в гамаке или на лошадке, нажимает на одну кнопку, и происходит битва", – рассказал он.Журналист отметил, что будущее, которое уже стало настоящим, поставило "в положение со снятыми штанами и на коленях" целую страну."Россия унижена. Российское государство, российская система заскорузлая, абсурдная, не понимающая, что такое ключи от Telegram, что позволяет ему издеваться, присылая им фотографию с ключами, и вот эта сегодняшняя его акция запускать обычные самолетики – это, я считаю, вишенка на торте унижения российского заскорузлого старинного, непригодного для жизни аппарата", – заявил он.По мнению Ганапольского, Дуров показал несостоятельность "управляющей машины" российского государства."Это смог сделать один человек. Он молодец", – подытожил он.16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Владелец Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".22 апреля Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов компании Google. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что telegram для журналист российского Теги: мир