Президент Армении Армен Саркисян призвал искать возможности для диалога на фоне протестов и демонстраций в Ереване. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте президента Армении, передает

"К сожалению, несмотря на достигнутую заранее договоренность, переговоры были прерваны, в то время как они могли привести к разрядке ситуации и снижению напряженности", - написал Саркисян.

Глава государства призвал отказаться от деструктивного поведения и искать возможности для дальнейшего диалога.

Как сообщал полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты происходят и в других крупных городах Армении.

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