По словам лидера Радикальной партии Украины, нужны открытые избирательные списки — избиратели должны иметь возможность самостоятельно выбирать кандидатов.

Досрочные выборы президента и Рады: Ляшко назвал условие, информирует svodka.net.

Досрочные выборы президента и парламента в Украине можно провести одновременно, но для этого нужно внести изменения в избирательную систему.

Об этом заявил руководитель Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

«Главная предпосылка для проведения досрочных президентских и парламентских выборов (это можно сделать одновременно) – это изменение избирательной системы», — сказал парламентарий.

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«Также необходим независимый от влияния власти состав Центральной избирательной комиссии. Мы настаиваем, чтобы в состав ЦИК входили представители всех партий, представленных в парламенте. В комплексе после этого можно идти на выборы и совершенно менять страну», — заявил Олег Ляшко.

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