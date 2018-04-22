Президент России Владимир Путин и его сторонники проиграли будущему, которое представляют из себя соцсети и месенджеры, которые власти РФ не в состоянии контролировать, считает журналист Матвей Ганапольский. Ганапольский: Люди не понимают, что будущее уже пришло Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com По мнению журналиста, президент России Владимир Путин проиграл битву с технологиями будущего, хотя многие еще этого не увидели."Люди не понимают, что будущее уже пришло. И это будущее называется Viber, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp. Это уже будущее, где мы живем часть жизни. А Путин гниет со своими сторонниками, со всеми этими сечиными, всеми этими чуваками, это уже биомасса. Через шесть лет этого ничего не будет", – подчеркнул он.16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Владелец Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".22 апреля Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов компании Google. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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