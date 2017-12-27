Два человека отказались возвращаться на подконтрольную украинским силовикам территорию Донбасса в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком, заявила журналистам в среду омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"Двое остались, не захотели участвовать в обмене", — сказала она.

Украина и "ЛДНР" проведут второй этап обмена пленными, в ходе которого поменяют еще около 100 человек. Об этом в эфире "НТВ" заявил руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук, который отвечает за обмен.

"На второй этап будет переведено определенное количество лиц - сегодня это 74 человека, которые удерживаются украинской стороной, и 29, находящиеся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются украинской стороной", - заявил Медведчук.

Когда именно может состоятся следующий обмен пленными он не уточнил.

Напомним, 27 декабря проходит самый масштабный обмен пленными. Киев передаст сепаратистам 306 человек, а "ЛДНР" - 76 человек. А вечером, около 19:00, украинских пленных ждут в аэропорту Борисполь.

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