Диетологи считают, что строгая диета это лишний стресс для организма и употреблять пищу после 18:00 можно, но только полезные продукты питания, сообщает from-ua.com

Специалистьы рекомендуют продукты, которые улучшают качество сна и не влияют на вес:

Черный шоколад

Черный шоколад содержит минимальное количество сахара и способствует быстрому похудению. Кроме этого, он приводит уровень холестерина в норму.

Суп

Суп можно есть на ночь, так как любые теплые жидкости оказывают успокаивающий эффект на организм. Но не стоит употреблять на ночь суп с чечевицей, горохом или фасолью. Это может привести к беспокойному сну.



Миндаль

Горстка миндаля станет отличным вариантом для утоления ночного голода. Желающим похудеть не стоит бояться употреблять миндаль, так как этот продукт никак не влияет на набор дополнительного веса.

Тыквенные семечки



Тыквенные семечки - это тот вид пищи, который с легкостью справится с ночным голодом и поможет подготовиться ко сну. Семена тыквы очень богаты магнием, что очень важно для спокойного и глубокого сна.

Рис

Диетологи отмечают неоспоримый факт: диета, основным компонентом которой является рис, уменьшает риск появления бессонницы до 46 %. Рис относится к продуктам с высоким гликемическим индексом: он влияет на скорость выработки триптофана и мелатонина. Именно эти гормоны крайне важны для качественного сна.



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