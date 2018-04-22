В воскресенье, 22 апреля, состоится противостояние лидеров Серии А "Ювентуса" и "Наполи".

Накануне в Турине фанаты соперников устроили оригинальные "разборки", передает со ссылкой на .

Компании враждующих клубов столкнулись лицом к лицу на узкой улочке. Болельщики побежали навстречу друг другу и, вопреки ожидаемому продолжению с дракой, братались и обнимались.

Вашему вниманию видео ситуцуации:

Tremendo choque entre aficionados del Napoles y de la Juve

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Mr. Portadas ⚽️ (@MrPortadas) 21 апреля 2018 г.

За пять туров до окончания чемпионата Италии "" опережает "Наполи" на четыре очка.

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