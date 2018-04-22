|Фанаты "Ювентуса" и "Наполи" устроили необычный "махач"
|22.04.2018 19:40
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В воскресенье, 22 апреля, состоится противостояние лидеров Серии А "Ювентуса" и "Наполи".
Накануне в Турине фанаты соперников устроили оригинальные "разборки", передает со ссылкой на .
Компании враждующих клубов столкнулись лицом к лицу на узкой улочке. Болельщики побежали навстречу друг другу и, вопреки ожидаемому продолжению с дракой, братались и обнимались.
Вашему вниманию видео ситуцуации:
Tremendo choque entre
aficionados del Napoles y de la Juve
Mr. Portadas ⚽️ (@MrPortadas) 21 апреля 2018 г.
За пять туров до окончания чемпионата Италии "" опережает "Наполи" на четыре очка.
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