|Донецкая фильтровальная станция полностью возобновила работу, - Жебривский
|22.04.2018 19:45
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Централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района обещают восстановить к утруДонецкая фильтровальная станция полностью возобновила работу.
Фото: из свободных источников
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"В 15:10 Донецкая фильтровальная станция начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой", - отметил Жебривский.
К утру централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района обещают полностью восстановить.
Напомним, утром 20 апреля в Авдеевку прекратила поступать вода из остановленной Донецкой фильтровальной станции. В городе есть запас на четыре дня.
22 апреля оперативные службы запустили насосы Донецкой фильтровальной станции и начали наполнять водой ее резервуары.
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