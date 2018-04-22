Донецкая фильтровальная станция полностью возобновила работу, - Жебривский Централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района обещают восстановить к утру Донецкая фильтровальная станция полностью возобновила работу. Фото: из свободных источников Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "В 15:10 Донецкая фильтровальная станция начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой", - отметил Жебривский. К утру централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района обещают полностью восстановить. Напомним, утром 20 апреля в Авдеевку прекратила поступать вода из остановленной Донецкой фильтровальной станции. В городе есть запас на четыре дня. 22 апреля оперативные службы запустили насосы Донецкой фильтровальной станции и начали наполнять водой ее резервуары. Запасов воды в Авдеевке хватит на четыре дня

Авдеевке и соседним селам пообещали восстановить водоснабжение к вечеру Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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