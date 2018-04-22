Киевское "Динамо" проявляет интерес к крайнему защитнику аргентинского клуба "Годой Круз" Фабрисио Ангилери, информирует со ссылкой на Twitter журналиста "TyC Sports" Сесара Мерло.

По данным журналиста, руководство киевлян проведет встречу с представителями игрока на следующей неделе. О деталях возможного трансфера не информируется.

24-летний футболист, который может сыграть на обоих флангах защиты, в нынешнем сезоне провел 19 игр, отличившись в них 4 голевыми передачами.

Примечательно, что свой первый матч за основу "Годой Круз" Ангилери (трансферная стоимость составляет 800 тыс. евро по данным transfermarkt) провел в феврале 2013 года. С тех пор сыграл за команду во всех турнирах 88 матчей, забив в них 5 мячей.

Добавим также, сейчас "Годой Круз" идет вторым в первенстве Аргентины, проигрывая только титулованному "Бока Хуниорс" 3 очка.

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