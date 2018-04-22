Анхель Гахона рассказывал о повреждении банка, когда в него попала пуля.

Убит журналист в Никарагуа, информирует svodka.net.

Работник СМИ комментировал антиправительственный протест против пенсионной реформы президента Никарагуа.

В Никарагуа во время прямого эфира в Facebook был убит репортер, который вел репортаж об антиправительственных протестах.

Как пишет BBC, журналист Анхель Гахона рассказывал о повреждении банка в городе Блуфилдс, когда в него попала пуля. На видео видно, как после этого журналист упал на землю, истекая кровью. Люди вокруг начали кричать его имя. Они пытались ему помочь, но мужчина скончался.

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Пока неизвестно, кто стрелял.

Как известно, в Никарагуа проходят протесты против пенсионной реформы президента Даниэля Ортеги. Нововведение увеличивает пенсионные взносы для работающего населения и работодателей, а выплаты уменьшает на 5%. Из-за столкновений уже погибли более 10 человек.

Напомним, в России 13 апреля при таинственных обстоятельствах погиб журналист агентства «Новый день» Максим Бородин, который писал о гибели наемников «Вагнера» в Сирии.

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