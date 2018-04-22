|В результате инцидента никто не пострадал
|22.04.2018 19:53
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В результате инцидента никто не пострадалПассажирский самолет, направлявшийся в Тель-Авив, был вынужден вернуться в Бухарест и совершить аварийную посадку из-за дыма в одном из двигателей.
Фото: romaniatv.net
Самолет авиакомпании Blue Air вылетел из аэропорта Бухареста утром в воскресенье в Тель-Авив, однако был вынужден вернуться обратно, сообщает Romania TV.
Через 40 минут после взлета пилот проинформировал пассажиров о подозрительном дым из одного из двигателей, через который было решено вернуться.
Самолет безопасно приземлился в Бухаресте. На взлетной полосе его ждали пожарные автомобили и быстрые. Сообщается, что проблемы возникли в гидравлической системе самолета.
В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров провели в терминал, они отправились в Тель-Авив следующим рейсом.
Напомним, что самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс Киев-Тбилиси, в воскресенье, 4 февраля, аварийно приземлился в Тбилисском международном аэропорту.
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