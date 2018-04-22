Количество погибших от теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле возросло до 52 человек и еще 122 человека получили ранения, сообщает РБК-Украина .

По данным министерства здравоохранения Афганистана, между погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.

Стоит отметить, что все погибшие были мирными жителями, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.

Напомним, 22 апреля, в Афганистане произошло сразу два взрыва . Первый случай произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул приблизительно в 10:00. А второй взрыв произошел неподалеку от центра регистрации избирателей в городе Пул-е-Хумри в провинции Баглан вскоре после полудня.

Как сообщал svodka.net, в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв , в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы.

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