|Взрыв в Кабуле: количество погибших возросло
|22.04.2018 20:00
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Количество погибших от теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле возросло до 52 человек и еще 122 человека получили ранения, сообщает РБК-Украина.
По данным министерства здравоохранения Афганистана, между погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.
Стоит отметить, что все погибшие были мирными жителями, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.
Напомним, 22 апреля, в Афганистане произошло сразу два взрыва. Первый случай произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул приблизительно в 10:00. А второй взрыв произошел неподалеку от центра регистрации избирателей в городе Пул-е-Хумри в провинции Баглан вскоре после полудня.
Как сообщал svodka.net, в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы.
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