|Жоден український військовий внаслідок обстрілів не постраждав
|22.04.2018 20:01
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Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадалШтаб АТО зафиксировал десять обстрелов позиций ВСУ от начала суток 22 апреля.
Фото: Reuters
"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате вражеских обстрелов украинские воины не пострадали", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.
На Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям сил АТО близко Талаковка. Также гранатометы оккупанты применили по защитникам Шахты "Бутовка" и Водяного, а крупнокалиберные пулеметы - под Павлополь и Гнутово. Кроме этого, по позициям ВСУ в районе Павлополь и Новотроицкого велся снайперский огонь.
На Луганском направлении с 82-мм минометов и гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли защитников Троицкого.
Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 47 раз обстреляли позиции сил АТО, применяя запрещенную минского соглашениями оружие. Один воин ВСУ погиб.
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