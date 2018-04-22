Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате вражеских обстрелов украинские воины не пострадали", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям сил АТО близко Талаковка. Также гранатометы оккупанты применили по защитникам Шахты "Бутовка" и Водяного, а крупнокалиберные пулеметы - под Павлополь и Гнутово. Кроме этого, по позициям ВСУ в районе Павлополь и Новотроицкого велся снайперский огонь.

На Луганском направлении с 82-мм минометов и гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли защитников Троицкого.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 47 раз обстреляли позиции сил АТО, применяя запрещенную минского соглашениями оружие. Один воин ​​ВСУ погиб.