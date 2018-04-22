Отмечается, что по итогам заседания МВФ— совещательной структуры высшего руководящего органа Международного валютного фонда — опубликовано коммюнике, в котором перечислены угрозы для роста мировой экономики.

Международный валютный фонд назвал угрозы для роста мировой экономики, информирует svodka.net.

В их числе — рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга.

Также в коммюнике говорится, что в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики могут демографические факторы и низкие темпы роста производительности.

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