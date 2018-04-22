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В отношении учительницы из Львова, на странице которой опубликовали поздравление Гитлеру, начали служебное расследование
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22.04.2018 20:07
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В управлении образования Львовского горсовета начали служебное
расследование относительно замдиректора по воспитательной работе
Марьяны Батюк, на странице которой появился пост с поздравлением
лидера нацистов Адольфа Гитлера. Представители управления
образования не обнаружили Батюк на рабочем месте Фото:
svoboda.org.ua "Очень жаль, что такое происходит в образовательной
среде. Конечно, это возмутило меня как руководительницу управления
образования. Я позвонила руководителю учебного заведения, спросила,
разговаривал ли он с учителем. Он сказал, что учительница жалеет,
что она такое сделала. Но мы получили ее объяснения в письменной
форме, в котором госпожа Батюк все отрицала и сказала, что такая
информация является недостоверной", – рассказала руководитель
управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.По ее
словам, после инцидента издали приказ о проверке фактов, о которых
сообщали в СМИ. В школу выехали представители управления и
департамента, чтобы пообщаться с Батюк, однако той на рабочем месте
не оказалось."Госпожи Батюк в школе не было, хотя она занимает
административную должность, работает заместителем директора и
должна быть в школе до 17:30, значит она самовольно покинула
рабочее место", – отметила Довганык.Служебное расследование
продлится до 23 апреля, после чего в течение следующей недели будет
принято решение о правомерности действий заместителя директора по
воспитательной работе.Отмечается, что управление образования
может рекомендовать отстранить Батюк, а принять такое решение может
только директор учебного заведения.В сообщении о Гитлере,
которое появилось на странице Батюк утром 20 апреля, было
написано: "Великий человек, как ни крути". Были также приведены
цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На данный момент публикация
на странице депутата отсутствует.Депутат от ВО "Свобода" заявила в
эфире телеканала NewsOne, что считает провокацией размещение
на ее странице в Facebook поздравления с днем рождения
Гитлера. При этом она рассказала, что до сих пор не может увидеть,
когда именно неизвестные заходили на ее страницу в соцсети и
публиковали пост якобы от ее имени. По словам Батюк, ее Facebook на
английском, и она "просто не знает", как посмотреть
информацию, кто и когда заходил в ее аккаунт.21 апреля
внефракционный нардеп Борислав Береза заявил, что Батюк
"фанатеет от Гитлера и нацистских тем" и опубликовал ряд
скриншотов, по его информации – из аккаунтов Батюк
"ВКонтакте". При этом поиск в соцсети "ВКонтакте" не выдает в
настоящее время страницы Батюк.
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