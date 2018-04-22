В управлении образования Львовского горсовета начали служебное расследование относительно замдиректора по воспитательной работе Марьяны Батюк, на странице которой появился пост с поздравлением лидера нацистов Адольфа Гитлера. Представители управления образования не обнаружили Батюк на рабочем месте Фото: svoboda.org.ua "Очень жаль, что такое происходит в образовательной среде. Конечно, это возмутило меня как руководительницу управления образования. Я позвонила руководителю учебного заведения, спросила, разговаривал ли он с учителем. Он сказал, что учительница жалеет, что она такое сделала. Но мы получили ее объяснения в письменной форме, в котором госпожа Батюк все отрицала и сказала, что такая информация является недостоверной", – рассказала руководитель управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.По ее словам, после инцидента издали приказ о проверке фактов, о которых сообщали в СМИ. В школу выехали представители управления и департамента, чтобы пообщаться с Батюк, однако той на рабочем месте не оказалось."Госпожи Батюк в школе не было, хотя она занимает административную должность, работает заместителем директора и должна быть в школе до 17:30, значит она самовольно покинула рабочее место", – отметила Довганык.Служебное расследование продлится до 23 апреля, после чего в течение следующей недели будет принято решение о правомерности действий заместителя директора по воспитательной работе.Отмечается, что управление образования может рекомендовать отстранить Батюк, а принять такое решение может только директор учебного заведения.В сообщении о Гитлере, которое появилось на странице Батюк утром 20 апреля, было написано: "Великий человек, как ни крути". Были также приведены цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На данный момент публикация на странице депутата отсутствует.Депутат от ВО "Свобода" заявила в эфире телеканала NewsOne, что считает провокацией размещение на ее странице в Facebook поздравления с днем рождения Гитлера. При этом она рассказала, что до сих пор не может увидеть, когда именно неизвестные заходили на ее страницу в соцсети и публиковали пост якобы от ее имени. По словам Батюк, ее Facebook на английском, и она "просто не знает", как посмотреть информацию, кто и когда заходил в ее аккаунт.21 апреля внефракционный нардеп Борислав Береза заявил, что Батюк "фанатеет от Гитлера и нацистских тем" и опубликовал ряд скриншотов, по его информации – из аккаунтов Батюк "ВКонтакте". При этом поиск в соцсети "ВКонтакте" не выдает в настоящее время страницы Батюк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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