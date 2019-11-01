|Анна Седокова показала миле фото з бойфрендом. І він їй освідчився
|01.11.2019 20:58
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«Сьогодні, о 5 ранку, він прилетів після дуже складної гри. У 12ій ми були на студії. Разом. Тепер, я знаю, що по-справжньому важливо і що означає бути для когось по-справжньому важливим. Я кожен день молю Бога дати нам сили. Бути мудрішими, бути терплячими, не звертати увагу на те, що насправді зовсім не потрібно. Дати мені сили не облажався і не зіпсувати це чудо. Встояти проти бур і вітрів змін. Я все знаю про себе. Знаю, що моє життя не зразок, який можна показувати дітям, але, напевно, я все ж зробила щось хороше, адже небеса нагородили мене тобою. Ти людина, яка зробила мене кращеою. Ти - моє повітря, моє дихання і моя гордість. Я завжди поруч. Ти мій інопланетянин».
Яніс не пройшов повз пост Анни і освідчився їй в коханні, написавши в коментарях: «ЛЮБЛЮ».
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