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Ученый-религиовед Козловский освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами
27.12.2017 16:33
Известный ученый-религиовед из Донецка Игорь Козловский был задержан почти два года назад, а позже осужден "военный трибуналом ДНР" на два года и восемь месяцев заключения. Козловский был задержан в конце января 2016 года Фото: Игорь Козловский. Мудры и бандхи как регуляторы праны / Facebook Анастасия Магазова."Игорь Козловский освобожден из плена!!!" – написала она.
https://www.facebook.com/ukrjournalistin/posts/1529186950463409
"Громадське" подтвердило информацию об освобождении Козловского. В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Козловского. Его жена предположила, что причиной ареста стала переписка, которую ученый вел в Facebook.В мае 2017 года "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.Службы безопасности Украины для его освобождения пытается задействовать международные организации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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