|Ученый-религиовед Козловский освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами
|27.12.2017 16:33
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https://www.facebook.com/ukrjournalistin/posts/1529186950463409
"Громадське" подтвердило информацию об освобождении Козловского. В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Козловского. Его жена предположила, что причиной ареста стала переписка, которую ученый вел в Facebook.В мае 2017 года "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.Службы безопасности Украины для его освобождения пытается задействовать международные организации.
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