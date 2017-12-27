Известный ученый-религиовед из Донецка Игорь Козловский был задержан почти два года назад, а позже осужден "военный трибуналом ДНР" на два года и восемь месяцев заключения. Козловский был задержан в конце января 2016 года Фото: Игорь Козловский. Мудры и бандхи как регуляторы праны / Facebook Анастасия Магазова."Игорь Козловский освобожден из плена!!!" – написала она. https://www.facebook.com/ukrjournalistin/posts/1529186950463409 "Громадське" подтвердило информацию об освобождении Козловского. В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Козловского. Его жена предположила, что причиной ареста стала переписка, которую ученый вел в Facebook.В мае 2017 года "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.Службы безопасности Украины для его освобождения пытается задействовать международные организации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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