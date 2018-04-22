Участники автопробега планировали ехать домой Порошенко, однако изменили путь и поехали к Луценко с требованием расследовать дела против Порошенко и уйти в отставку

Накануне участники автопробега сообщали, что собираются ехать домой Петра Порошенко в Козине, однако изменили путь и поехали в село Стоянка, к дому Юрия Луценко с требованием расследовать дела против Порошенко и уйти в отставку.

Активисты провели флешмоб, а затем устроили пикник. Говорят, что изменение маршрута было запланировано.

"Мы решили запутать врага ... Наша акция называется "Коля - хароший парень". И в этот клуб могут попасть и Петя - хароший парень, и Юра тоже, и получится клуб хороших парней", - перед началом акции комментировала одна из участниц Лиза Богуцкая, сообщает "Общественное радио".

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

По словам организаторов, акция решили провести после публикации так называемых "пленок Онищенко". По словам бывшего нардепа Александра Онищенко на записи зафиксирована его разговор с президентом Петром Порошенко на Банковой. Разговор идет об экс-министра экологии Николай Злочевский. В частности, Онищенко и Порошенко якобы договариваются о том, чтобы закрыть дела против Злочевского в обмен на долю для президента в компании экс-министра экологии. На Банковой эту информацию опровергают.