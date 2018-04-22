В на Майдане Независимости проходит акция в поддержку депутата Надежды Савченко. Она подозревается в подготовке теракта в центре столицы, передает со ссылкой на .

Митинг с 20-ти человек собрался у стелы Независимости. Они периодически кричат ​​"Волю Савченко". Держат плакаты с надписями "Надія є" и "Свободу Савченко". Также отмечают заслуги депутата перед Украиной. Зовут всех, кто проходит мимо, присоединиться к акции, передает "Інтерфакс".

Кроме того, близко продолжается еще одно собрание. Люди пожилого возраста участвуют в акции "Революція не закінчилася". Выступают за смену власти. Отмечают, что с окончанием Евромайдана революционные процессы продолжились.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

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